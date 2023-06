PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle du 25 juin - Euro U21

Mon pronostic: la France bat la Norvège et Gouiri buteur (2.55)

Les Bleuets peuvent s'estimer heureux d'avoir obtenu les trois points face à l'Italie. Le match a tout de même été bon et les erreurs d'arbitrage n'entachent pas la prestation globale. La France a donc son sestin entre les mains pour passer cette phase de poule et une victoire suffirait. Ce succès paraît logique quand on regarde la génération incroyable qui compose cette sélection. Tous ou presque sont titulaires dans des bons clubs comme Kalimuendo ou Barcola, les deux buteurs face aux Italiens. Je miserais sur un autre joueur pour cette deuxième rencontre. Je vois bien Amine Gouiri s'illustrer. Le Rennais a toute les qualités pour trouver le chemin des filets et faire gagner la France. Un pari coté à 2.55 !

