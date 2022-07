PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle du 30 juillet – Ligue 2

Mon pronostic : Dijon bat Saint-Etienne (3.45)

Ce tout premier match de la saison en Ligue 2 nous offre une très belle affiche entre deux clubs remplis d’ambitions. L’AS Saint-Etienne, qui évoluait en Ligue 1 il y a quelques mois, effectue un tournant dans son histoire et voudrait bien remonter directement dans l’élite. Cependant, ce déplacement à Dijon risque d’être très compliqué à gérer. Les Dijonnais restent sur une onzième place la saison dernière, dans le ventre mou de la Ligue 2 et ambitionnent de faire mieux, notamment avec l’arrivée sur le banc d’Omar Daf. Ce dernier n’est pas passé loin de la montée la saison dernière avec Sochaux et il pourrait faire beaucoup de bien à cet effectif. Je me dis donc que le DFCO pourrait bien s’imposer face à l’ASSE pour une cote énorme de 3.45 !

Pariez sur Dijon – Saint-Etienne ici !