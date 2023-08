PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle sur Strasbourg – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Lyon et les deux équipes marquent (3.75)

Il est clair que l’Olympique Lyonnais ne vit pas un été de tout repos. Encadré par la DNCG, le club rhodanien a enchainé les défaites en amical. Mais je reste convaincu que rien ne vaut la compétition officielle. Et même si Lyon n’a pas inscrit le moindre but lors de ses cinq derniers matches de préparation, commencer une saison avec un trio offensif composé de Barcola, Cherki et Lacazette peut rendre optimiste. En face, Strasbourg est entré dans un nouveau monde, alors qu’il est devenu un club filial de Chelsea. Les Alsaciens ont donc plus de moyens sur le marché des transferts et ont réalisé quelques beaux coups. L’arrivée de Patrick Vieira sur le banc est également une très bonne chose, lui qui fait souvent jouer un beau football à ses équipes. Dans un stade la Maineau en fusion, je vois les Strasbourgeois gagner sans réaliser de clean sheet.

