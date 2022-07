PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 6 juillet – Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : le HJK Helsinki bat Rigas Futbola Skola (1.80)

C’est une confrontation qui reste abordable pour le HJK Helsinki. Le double champion de Finlande en titre réalise de nouveau un exercice solide, occupant la seconde place de la saison régulière. S’ils sont plus en difficulté actuellement, les joueurs de Toni Koskela possèdent tout de même un bon bilan à domicile, avec quatre victoires et un nul en sept matches. Ils affrontent aujourd’hui un adversaire en forme, Rigas Futbola Skola, champion de Lettonie. Deuxièmes de leur classement, les hommes de Viktors Morozs ont perdu à deux reprises lors de leurs trois derniers déplacements, sur les pelouses du leader Valmiera et du troisième, le Riga FC. Preuve qu’ils sont moins souverains face à des adversaires d’un niveau supérieur. Je les vois donc s’incliner ce soir dans cette première manche (1.80).

Pariez sur HJK Helsinki – Rigas Futbola Skola ici !

Les autres options :

Le F91 Dudelange ne perd pas face au KF Tirana et les deux équipes marquent (2.20)

Maribor bat le Shakhtar Soligorsk (1.80)

Les deux équipes marquent entre Flamengo et Tolima (1.96)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.97