PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 28 juin – Copa Libertadores

Notre pronostic : les Corinthians ne perdent pas contre Boca Juniors et moins de 2,5 buts (1.80)

Très belle rencontre à suivre cette nuit pour ce huitième de finale aller en Copa Libertadores. Les Corinthians sont sur une très belle série de cinq rencontres sans défaite et ils n’ont même perdu qu’une seule fois lors de leurs dix-sept derniers matches. Boca Juniors est donc prévenu et aura fort à faire pour essayer de bien négocier ce premier duel. Défaits en championnat il y a trois jours, les Argentins avaient peut-être déjà les têtes tournées vers cette rencontre. En six confrontations depuis 2012, Boca ne s’est imposé qu’une seule fois contre les Corinthians. Ce sont bien les Brésiliens qui mènent avec deux succès et donc trois nuls dont un tout récemment, en mai (1-1). C’est pourquoi je miserais sur le 1N avec moins de 2,5 buts dans le match pour une cote de 1.80 !

Pariez sur Corinthians – Boca Juniors ici !

Les autres options :

L’Atletico Mineiro gagne sur la pelouse du Club Sport Emelec (1.78)

Le Colo Colo ne perd pas contre l’Internacional et moins de 2,5 buts (2.05)

Cote totale des trois paris du jour : 6.42