PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 29 juin – Copa Libertadores

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre Velez Sarsfield et River Plate (1.82)

Ces huitièmes de finale nous offre un duel 100% argentin. Velez Sarsfield est en forme depuis deux mois, avec un bilan de six victoires, trois nuls et deux défaites sur les onze derniers matches. Pourtant, les joueurs d’Alexander Medina réalisent un début de saison très moyen en championnat, pointant à la vingtième place (sur vingt-huit équipes) avec un seul succès en cinq rencontres. Bien plus à l’aise à domicile, avec une moyenne de deux buts par match sur les douze dernières réceptions, cette équipe pourrait de nouveau trouver le chemin des filets cette nuit. En face, River Plate se montre solide en Liga Profesional. L’actuel sixième a, de plus, réalisé un quasi-sans faute en phase de poule de Copa Libertadores, avec seize points pris sur duix-huit possibles. S’ils sont plus irréguliers en déplacement, les joueurs de Marcelo Gallardo restent supérieurs et ont donc toutes leurs cartes à jouer ce soir. Sans donner de vainqueur dans ce match aller, je vous propose de miser sur les deux équipes qui marquent (1.82).

