PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 4 juillet – Allsvenskan - Suède

Notre pronostic : Göteborg bat Degerfors et moins de 4,5 buts (1.88)

Après une entame de saison excellente, le club de Göteborg a réalisé une série catastrophique de six rencontres sans succès avec quatre défaites ! Fort heureusement cela va mieux sur les deux dernières journées avec deux succès important pour se relancer et une 9e place au classement avec dix-sept points. Dix de plus que Degerfors qui est donc avant-dernier du championnat avec déjà huit revers au compteur en onze journées disputées. Je pense donc que la logique va être respectée et que l’IFK Göteborg va s’imposer. Pour faire gonfler la cote je vous propose de jouer le « moins de 4,5 buts ». Ce n’est jamais arrivé cette saison que ce club s’impose avec plus de trois buts dans la rencontre.

L’autre option :

Bragantino bat Botafogo et moins de 3,5 buts (2.05)

Cote totale des deux paris du jour : 3.85