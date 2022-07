PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 5 juillet – Copa Libertadores

Notre pronostic : Boca Juniors bat les Corinthians (1.94)

Cette seconde manche s’annonce particulièrement serrée après un score nul et vierge à l'aller. Boca Juniors vit une période plus difficile ces derniers jours, ayant notamment perdu ses deux dernières rencontres de championnat à domicile. Les joueurs de Sebastian Battaglia doivent vite régler leurs soucis sur le plan offensif alors qu’ils n’ont trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise sur leurs trois derniers matches, toutes compétitions confondues. Mais, dans un rendez-vous aussi important, il faudra évidemment compter sur une Bombonera en feu, ce qui ne sera pas négligeable. D’autant plus que les Corinthians ne vont guère mieux, restant sur deux nuls et une défaite sans inscrire le moindre but. Très irréguliers en déplacement, ils ne se sont toujours pas imposés hors de leurs bases en Copa Libertadores cette saison. Il faudra donc s’attendre à un match fermé qui pourrait finalement sourire à Boca Juniors devant un public qui jouera parfaitement son rôle de douzième homme. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.94).

