PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 8 juillet – Premier Division – Irlande

Notre pronostic : Dundalk s’impose sur la pelouse de Drogheda (1.80)

C’est une affiche entre deux équipes qui vivent une saison bien différente. Dundalk occupe actuellement la deuxième place du championnat. Si les joueurs de Stephen O’Donnell sont loin du leader, le Shamrock Rovers, ils doivent surtout faire attention à la concurrence derrière et notamment à Derry City, qui compte une petite unité de retard. En très grande forme, ils n’ont plus perdu depuis dix matches, restant sur deux victoires et deux nuls lors de leur quatre derniers déplacements. A l’inverse, Drogheda n’avance pas. La dernière victoire de l’actuel huitième (sur douze clubs) remonte à la fin du mois de mai. S’ils sont, pour l’instant, à l’abri de la place de barragiste, les joueurs de Kevin Doherty se montrent bien trop irréguliers à domicile, étant capables du meilleur comme du pire. C’est pourquoi je miserais sur un succès de Dundalk. Un pari coté à 1.80.

