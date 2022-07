PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 9 juillet – Liga Profesional – Argentine

Notre pronostic : Boca Juniors ne perd pas sur la pelouse de San Lorenzo et les deux équipes marquent (2.30)

C’est une affiche entre deux équipes qui réalisent un début de saison moyen. San Lorenzo a partagé les points à quatre reprises en six matches et ne parvient pas à décoller au classement. L’actuel 15e (sur 28) n’a toujours pas remporté le moindre match à domicile cette année, sa dernière victoire à l’Estadio Pedro Bidegain remontant à décembre 2021. Un triste constat avant d’affronter un adversaire revanchard. En effet, après son élimination en Copa Libertadores, Boca Juniors a vécu des jours difficiles et notamment le départ de son entraineur, Sebastian Battaglia. Mais le onzième de Liga Profesional va devoir vite réagir pour ne pas se retrouver largué au classement. Avec quatre victoires lors de leurs six derniers déplacements, les coéquipiers de Dario Benedetto ont toutes les qualités nécessaires pour obtenir au moins un point dans ce derby. Je miserais donc sur Boca Junior qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent (2.30).

