PRONOS PARIS RMC Le pari Formule 1 de Jean-Luc Roy du 31 juillet – GP de Hongrie

Mon pronostic : Carlos Sainz gagne le GP de Hongrie (3.45)

George Russell a frappé un grand coup avec cette pole position, la première de sa carrière, décrochée ici en Hongrie. Cependant, il me semble que cela ne sera pas forcément avantageux lors du départ sur ce circuit. Carlos Sainz, 2e sur la grille de départ, sera lui bien positionné et pourrait dès le premier virage, prendre les commandes de la course et ne pas les lâcher. Les Ferrari sont des bien meilleurs engins que les Mercedes cette saison et Charles Leclerc, si tout va bien pour lui, pourrait passer devant Russell aussi. On a le sentiment tout de même que l’Espagnol est en train de passer devant le Monégasque en tant que leader de l’écurie italienne. Je joue donc le succès de Sainz pour une cote de 3.45 !

