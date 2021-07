PRONOS PARIS RMC Le pari handball d'Olivier Girault du 31 juillet - Jeux Olympiques

Mon pronostic : la France bat la Russie et plus de 54,5 buts dans le match (3.55) !

Après un revers face à l'Espagne, l'équipe de France de handball féminin a arraché le match nul contre la Suède (28-28). Les Bleues avaient même la possibilité de l'emporter dans les derniers instants du match mais Grace Zaadi a raté un jet de 7 mètres alors que l'heure de jeu était terminée... Un terrible coup dur qui condamne les joueuses d'Olivier Krumbholz à la victoire contre la Russie, championne olympique en titre, pour espérer se qualifier pour la suite des Jeux Olympiques. Afin d'y parvenir, elles devront absolument bloquer l'activité d'Anna Vyakhireva et de Daria Dmitrieva dans le secteur central. Les deux joueuses font tourner à elles seules cette équipe russe depuis le début de la compétition ! Les filles françaises en sont largement capables, leur match contre la Suède a été bien meilleur que les deux derniers et c'est pour cela que je vous propose de parier sur une victoire tricolore contre la Russie (1.88), avec plus de 54,5 buts dans le match pour une belle cote de 3.55 !

Pariez sur Russie - France ici !