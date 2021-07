PRONOS PARIS RMC Le pari handball du 29 juillet - Jeux Olympiques

Notre pronostic : la Suède bat l'équipe de France (2.60) !

L'équipe de France féminine de handball est dans le dur dans ces Jeux Olympiques. Après leur défaite mardi contre l'Espagne (25-28), les Bleues n'ont pas le droit à l'erreur aujourd'hui si elles veulent espérer sortir de leur groupe B. Et je ne suis pas très optimiste : la Suède est en effet dans une forme olympique puisqu'elle a déjà battu l'Espagne en ouverture (31-24) puis la Russie, médaillée d'or à Rio en 2016, à l'issue d'une rencontre complétement maîtrisée (36-24). Les joueuses de Tomas Axnér sont impressionnantes défensivement et mettent un impact incroyable dans le secteur central devant leur gardienne, Johanna Bundsen, extrêmement régulière : 11 arrêts lors de chacun des deux premiers matches ! Emmenée par leur capitaine Carin Strömberg, la Suède a de grandes chances de s'imposer face à l'équipe de France cet après-midi (2.60), qui, en plus de s'être inclinée mardi, a remporté une victoire poussive en ouverture contre la Hongrie (30-29).

Pariez sur Suède - France ici !