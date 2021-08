PRONOS PARIS RMC Le pari handball du 8 août Jeux Olympiques - Finale (F)

Notre pronostic : la France bat la Russie avec plus de 53,5 buts dans le match (4.30) !

Une marche à monter et les féminines françaises de handball seront sacrées en or à Tokyo. Ou plutôt une montagne à gravir. Les Bleues feront face à une équipe de Russie qui ne se trompe pas beaucoup dans ces Jeux Olympiques (une seule défaite contre la Suède) mais les récentes finales dans les autres sports ou même chez les hommes au hand nous ont appris que toutes les cartes étaient redistribuées lors de l'ultime rencontre. Les joueuses d'Olivier Krumbholz auront en plus une revanche à prendre puisqu'elles se sont inclinées lors de la phase de groupes contre ces mêmes russes d'un petit but (27-28). Pour ce dernier pronostic des Jeux Olympiques, je vous propose de parier sur une victoire tricolore avec plus 53.5 buts dans le match pour une magnifique cote de 4.30 ! Ce volume de buts a été dépassé à cinq reprises en sept matches pour les Françaises, dont la confrontation directe face aux Russes.

