PRONOS PARIS RMC Le pari judo du 26 juillet Jeux Olympiques

Mon pronostic : victoire de Sarah-Léonie Cysique face à Nora Gjokova (1.70)

Quelle victoire ! La Française vient de réussir l’exploit de battre la meilleure judokate mondiale et championne du monde, Jessica Klimkait. Après un combat épique allant jusqu’au golden score, Cysique a profité des trois pénalités infligées à la Canadienne. Assurée d’apporter une quatrième médaille à la délégation française et une troisième pour le judo, Sarah-Léonie n’aura rien à perdre dans une finale très équilibrée. Sa cote et celle de son adversaire sont à 1.70. Evidemment je mise sur la médaille d’or pour la jeune française que je vois s’imposer face à la championne d’Europe 2018 et médaillée de bronze mondiale.

