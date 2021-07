PRONOS PARIS RMC Le pari natation du 29 juillet - 100m papillon

Notre pronostic : Mehdy Metella accroche le podium (4.00) !

Après deux années compliquées, marquées par une lourde blessure à l'épaule en 2020 et une infection difficile au Covid dernièrement, Mehdy Metella est plus que jamais déterminé à tourner la page. Et quoi de mieux que cette épreuve du 100 mètres papillon à Tokyo pour se relancer ? Il faut dire que quelques-unes de ses dernières sorties n'étaient pas concluantes, je pense notamment aux championnatx d'Europe en Hongrie en mai dernier où le Marseillais a signé le 19e temps seulement dès les séries... Mais le Français a su se reprendre un mois plus tard en réalisant une excellente performance aux championnats de France en nageant 51''18 en séries du 100 m papillon. Ce serait présomptueux de parier sur une victoire du Français ce jeudi (20.00) car l'Américain Caeleb Dressel semble au-dessus de tout le monde mais il est tout à fait envisageable de le voir terminer sur le podium de cette série. C'est ce que je vous conseille de parier pour quadrupler votre mise (4.00) !

