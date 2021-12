PRONOS PARIS RMC Le pari NBA de Stephen Brun du 1 décembre

Notre pronostic: Milwaukee bat Charlotte par au moins 8 points d’écart (1.84)

Les Bucks sont en feu en ce moment et viennent d’aligner sept victoires consécutives. Pour moi, la huitième est pour ce soir. Quand le trio majeur Antetokounmpo/Middleton/Holiday est présent, Milwaukee ne perd jamais depuis le début de la compétition. De son côté, Charlotte marque le pas après un très bon début de saison. Les Hornets viennent en effet de perdre deux fois de suite, à Houston et à Chicago. Je ne vois pas comment ils pourraient créer l’exploit chez les Bucks. Je vous propose donc de parier sur le favori avec plus de huit points d’écart (1.84). Pour ceux qui veulent du lourd, je conseille le MyMatch suivant: Milwaukee gagne, Antetokounmpo marque au moins 25 points, Middleton au moins 20, et Rozier, en grande forme actuellement, inscrit aussi un minimum de 20 points… tout cela pour une magnifique cote de 7.50. A vous de voir !



