PRONOS PARIS RMC Le pari nul du jour du 20 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: pas de vainqueur entre les Young Boys et Villarreal (3.60)

Villarreal est LE spécialiste du partage de points en Espagne avec cinq scores de parité en huit journées, pour une seule défaite (à domicile contre Osasuna le week-end passé) ! Mais ce qui est impressionnant, c'est que le "sous-marin jaune", vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, comptent 100 % de matches nuls à l'extérieur cette saison en Liga. En Ligue des champions, les Espagnols on concédé un nul chez eux face à l'Atalanta (2-2) et aurait pu prendre un point à Manchester si CR7 n'avait pas offert la victoire à son club dans les arrêts de jeu (2-1). Grâce à sa solide défense - la 2e d'Espagne (5 buts) derrière celle de Séville - Villarreal est tout à fait capable d'éviter la défaite en Suisse, contre des Young Boys inférieurs sur le papier et beaucoup moins expérimentés en Coupe d'Europe. Pour moi, les Espagnols sont capables de faire aussi bien que Lucerne qui vient d'accrocher un nul (1-1) à Berne en championnat. Pour toutes ces raisons... banco sur un score de parité afin de largement tripler la mise !

Fiabilité: 40 %

