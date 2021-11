PRONOS PARIS RMC Le pari pari sûr du 24 novembre – Ligue des champions

Notre pronostic: l'Inter bat le Shakhtar (1.30)

L'Inter, 2e de son groupe derrière le Real, doit s'imposer ce soir à Giuseppe Meazza face au Shakhtar afin de se qualifier pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions... si le Sheriff Tiraspol ne bat pas les "Merengues" bien sûr. Sinon, il faudra attendre le déplacement à Madrid lors de la 6e journée. Après le 0-0 de l'aller en Ukraine, on imagine mal les Nerazzurri se faire surprendre devant leur public par les joueurs de Donetsk, qui ne comptent qu'un petit point après quatre rencontres disputées. La cote est basse mais le risque me semble hyper limité.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

L'Ajax s'impose à Besiktas (1.40)

Le Real gagne à Tiraspol (1.22)

Dortmund ne perd pas sur la pelouse du Sporting (1.41)

Liverpool ne perd pas contre Porto et plus de 1,5 but dans le match (1.49)

Man. City ne perd pas contre le Paris-SG et plus de 1,5 but dans le match (1.33)

Cote totale pour les huit paris extérieurs: 39.59

