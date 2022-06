PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 11 juin – Barrages TOP 14

Mon pronostic : La Rochelle s’impose à Toulouse (2.80)

C’est une rencontre très difficile à pronostiquer. En effet, Toulouse et La Rochelle ont fini ce championnat du Top 14 au coude à coude, terminant respectivement quatrième et cinquième, avec pour chacune des équipes un total de soixante-et-onze points. Le Stade Toulousain peut en plus compter sur le retour de plusieurs joueur et dispose donc d’un effectif complet pour l’événement. Mais, en face, les Rochelais sont dans la forme de leur vie. Champions d’Europe après une victoire incroyable face au Leinster, cette équipe est dans un état d’euphorie qui pourrait bien lui faire déplacer des montagnes. Je miserais donc sur un exploit du Stade Rochelais en terres toulousaines. Un pari qui vous permet de presque tripler la mise (2.80).

