PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 17 juin - TOP 14

Mon pronostic : Toulouse bat la Rochelle entre 1 et 7 points d'écart (3.60)

Ce match est extrêmement difficile à analyser entre les deux meilleures équipes françaises. La Rochelle a l'occasion de réaliser le doublé après avoir remporté la Coupe d'Europe, mais ça risque d'être une mission très périlleuse. En demi-finale, ils ont eu du mal à se défaire de l'UBB tandis que le Stade Toulousain a écrasé le Racing 92. De plus, les joueurs d'Ugo Mola ont eu un jour de repos supplémentaire que les jaunes et noirs, et la condition physique pourrait énormément jouer dans un match aussi important. Sur les neuf dernières confrontations entre les deux équipes, il n'y a pas photo. Toulouse a battu les Rochelais huit fois, et la seule fois où la Rochelle est sortie vainqueur, les rouges et noirs n'avaient pas leur équipe au complet. Dans cette finale, toutes les forces vives seront présentes. Mais je ne vois pas une démonstration toulousaine pour autant. Cette finale sera difficile pour les deux équipes avec, toutefois, un léger avantage pour les Toulousains.

