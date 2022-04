PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 2 avril – Top 14

Mon pronostic : l’UBB bat La Rochelle entre un et sept points (3.45)

Match de haut de tableau entre l’UBB et le Stade Rochelais. Bordeaux-Bègles est 2e du championnat avec deux points de retard sur le leader Montpellier et cinq d’avance sur le Stade Toulousain, 3e. Après cinq défaites de rang, les Bordelais ont bien réagi sur le terrain du Stade Français la semaine dernière en allant s’imposer (31-18). Il faudra capitaliser sur ce bon résultat face à La Rochelle qui compte quatre succès sur ses cinq derniers matches. Le dernier a vu une démonstration des 4e du Top 14 contre le Racing 92 (19-0). Je pense que l’UBB va gagner dans la difficulté entre un et sept points d’écart (3.45).

