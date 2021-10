PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 2 octobre – TOP 14

Mon pronostic : La Rochelle gagne à Montpellier (1.85)

C’est un match très équilibré qui nous attend à 15h. La Rochelle vient de remporter la première victoire de sa saison la semaine dernière face à Biarritz (59-17). Les Rochelais ont manqué de chance lors des journées précédentes. Ils ont enchaîné trois défaites face à Toulouse (16-20) et sur les terrains du Racing 92 et de Clermont. Ils n’ont d’ailleurs perdu que d’un point chez les Clermontois (23-22). Maintenant qu’ils ont gagné je pense que leur saison est lancée. Montpellier reste sur deux revers consécutifs. Les Montpelliérains aussi ont perdu de justesse à Pau (23-22) et face à Toulouse (15-17). Je crois que les finalistes de l’année dernière ne peuvent pas laisser filer de points. Je vous conseille donc la victoire de La Rochelle.

