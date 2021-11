PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 20 novembre – Match Test

Mon pronostic : la France bat la Nouvelle-Zélande (2.60)

Mon cœur parle et je vais jouer la victoire du XV de France. Les Blacks n’ont jamais perdu deux fois de suite face à une sélection de l’hémisphère nord. La Nouvelle-Zélande a perdu en Irlande la semaine dernière (29-20). La meilleure nation du monde ne va pas bien en ce moment. Elle avait déjà perdu en Afrique du Sud début octobre (31-29). Cependant elle ne s’est plus inclinée contre la France depuis ce fameux quart de finale à la Coupe du Monde 2007. C’est donc une série de treize victoires consécutives. Je pense que cela pourrait prendre fin ce soir au Stade de France parce que les Bleus vont bien. Ils ne sont pas mis dans le rouge face à la Géorgie avec un succès facile. J’y crois et c’est pourquoi je vous propose de tenter la cote de la France (2.60) !

