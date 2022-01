PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 22 janvier – Champions Cup

Mon pronostic : Glasgow bat La Rochelle (1.80)

Match très équilibré entre Glasgow et le Stade Rochelais. Les Ecossais doivent absolument l’emporter après une victoire et deux défaites pour le moment dans cette compétition. Ils se sont imposés face à Exeter et ont perdu au retour chez les Chiefs ainsi qu’à La Rochelle (20-13). Succès impératif donc pour Glasgow ! Les Rochelais, eux, comptent deux victoires, sont 3e et qualifiés pour les phases finales. Evidemment le classement est important mais je pense que beaucoup de joueurs ont l’esprit tourné vers le XV de France et le tournoi des Six Nations. C’est pourquoi je crois qu’ils vont s’incliner ce soir en Ecosse. Je jouerais donc le succès des Warriors pour une cote déjà intéressante de 1.80 !

