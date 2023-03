PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 25 mars – Top 14

Mon pronostic : l’UBB bat La Rochelle entre 1 et 7 points (3.45)

Cette rencontre va être très serrée entre ces deux clubs. Ils restent chacun sur trois victoires d’affilée et il n’a que trois points d’écart entre les deux équipes en faveur des Rochelais 2e. Ces derniers doivent résister à leurs poursuivants en essayant de garder cette place. Pour l’UBB, il s’agit d’essayer de la chiper à son adversaire du soir et aussi de s’assurer quasiment le top 6. Je m’attends à un gros match de part et d’autre et cela ne m’étonnerait pas que l’on assiste à un nul (19.00). N’hésitez pas à mettre une petite pièce dessus et pour prendre moins de risques, je miserais sur une victoire de l’UBB entre 1 et 7 points d’écart (3.45) !

Pariez sur UBB – La Rochelle ici !