PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 29 janvier – Top 14

Mon pronostic : Lyon gagne à Perpignan (1.95)

Deux semaines après leur duel en Challenge Cup, les deux équipes se retrouvent en Top 14. Le LOU l’avait très largement emporté sur la pelouse de l’USAP (37-6). En championnat, les Lyonnais s’étaient aussi imposés chez eux lors de la phase aller (47-3). La différence de niveau est nette entre ces deux clubs. Lyon n’a connu que deux revers sur ses dix derniers matches alors que Perpignan a perdu quatre fois en cinq rencontres. Cela se retranscrit au classement. Le LOU est 5e du Top 14 à seulement un point de la 2e place alors que l’USAP est 11e et lutte pour le maintien. Je pense que cette cote à l’extérieur des Lyonnais est très intéressante et c’est pourquoi je parierais dessus. Vous pouvez même jouer un écart si vous voulez prendre plus de risques : pourquoi pas entre 8 et 14 points pour quintupler la mise (5.00).

