PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 30 avril – Champions Cup

Mon pronostic : La Rochelle bat Exeter par au moins 15 points d’écart (2.05)

Je trouve qu’il n’y a pas photo entre les deux écuries. La Rochelle est l’une des meilleures équipes du monde actuellement, restant notamment sur huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Tenants du titre et actuellement 2e du Top 14, tous les voyants sont au vert pour les Rochelais. D’autant plus qu’ils affrontent une équipe d’Exeter bien trop inconstante. Les Chiefs ne parviennent pas à enchaîner les bons résultats et sont à la peine hors de leurs bases, ne comptant que deux succès lors de leurs 10 derniers déplacements. Je pense sincèrement que La Rochelle ne fera qu’une bouchée des Anglais sur sa pelouse.

