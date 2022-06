PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 5 juin - Top 14

Mon pronostic : le Stade Rochelais s'impose à Lyon (2.75)

Cette vingt-sixième et dernière journée du Top 14 sonne comme un huitième de finale pour les deux équipes. Actuellement quatrième au classement, La Rochelle n'est pas à l'abri et pourrait être éjectée du top 6 en cas de contre-performance. Pour l'occasion, les Rochelais peuvent compter sur plusieurs retours de blessures et se présentent ainsi à Gerland avec un effectif au complet. De bonne augure pour le vainqueur de la Champions Cup qui peut ainsi toujours espérer réaliser le doublé. En face, le LOU peut aussi s'appuyer sur sa victoire finale en Challenge Cup face à Toulon la semaine dernière. Installés à la huitième place, les Lyonnais ont toujours la possibilité d'intégrer le top 6. Mais la fatigue pourrait se ressentir dans une saison déjà en partie réussie pour cette équipe. Je ne les vois pas tenir face à un adversaire aussi coriace et vous propose donc de miser sur un succès du Stade Rochelais. Un pari coté à 2.75.

