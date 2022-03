PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 5 mars – Top 14

Mon pronostic : Biarritz bat Toulon (1.90)

C’est une rencontre très importante qui nous attends à 17h entre le BO et le RCT. Biarritz est dernier et joue presque sa survie aujourd’hui contre le 12e. Les Biarrots ont cinq points de retard sur Perpignan et sept sur Toulon. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers matches et se doivent d’aller chercher un succès. Les Toulonnais sont juste devant la zone rouge mais comptent deux matches en moins et ont donc la possibilité de prendre une belle avance. Cependant, à domicile, je pense que le BO va gagner. Il n’a pas le choix. Le RCT n’a toujours pas remporté la moindre rencontre à l’extérieur cette saison. Un pari sec coté à 1.90 !

