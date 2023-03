PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur Pau - La Rochelle - Top 14

Mon pronostic : La Rochelle s'impose à Pau d'au moins 15 points (5.20)

Cette rencontre a un parfum de revanche pour les Rochelais ! En effet, les Palois s'étaient imposés en début de saison sur la pelouse de La Rochelle (21-38), et cette défaite, les joueurs de Ronan O'Gara ne l'ont pas oublié. Dans le Béarn, les Rochelais se sont imposés trois fois lors de leurs trois derniers déplacements. En plus d'être costauds devant, les Maritimes tournent à plein régime. Ils sont en grande forme en ce moment et je les trouve supérieurs en tout point à la Section Paloise. Même si Pau est en danger, même si Pau doit marquer des points, l'inverse est vrai aussi pour La Rochelle qui doit continuer sur sa bonne dynamique pour rester dans les six. Cela passe donc par une victoire à l'extérieur ce week-end.

