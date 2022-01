PRONOS PARIS RMC Le pari sud-américain du 1er février – CDM 2022

Notre pronostic : l’Argentine bat la Colombie (1.94)

Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on aurait pu penser que l’Argentine, sans Messi, allait prendre à la légère les derniers matches de ces éliminatoires. Cependant, les Argentins sont allés chercher la victoire au Chili il y a quelques jours (1-2). Angel Di Maria a d’ailleurs marqué un but extraordinaire d’une frappe enroulée en dehors de la surface. L’Albiceleste tient à son invincibilité. La Colombie, elle, n’est pas en bonne posture dans ces qualifications avec une 6e place à deux points du 5e. Les Colombiens restent sur six matches sans victoire de suite avec quatre scores nuls et vierges ainsi que deux défaites au Brésil (1-0) et le week-end dernier face au Pérou (1-0). Je pense que l’Argentine ne va pas faire de cadeau à domicile. Je mise donc sur un succès des Argentins pour presque doubler la mise !

