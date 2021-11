PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: Lyon bat Reims (1.45)

Lyon (7e) a réussi ce week-end à mettre fin à cette série noire en déplacement en championnat grâce à la victoire 1-0 à Montpellier dimanche. Ce match sera peut-être le déclic pour que l’OL aligne finalement une série de résultats positifs lui permettant de revenir dans la course à l’Europe. Invaincus à domicile, les Lyonnais devraient selon moi profiter de la réception de Reims (14e) pour enchaîner deux succès consécutifs en Ligue 1, ce qui n’est plus arrivé depuis les 4e et 5e journées (à Nantes et contre Strasbourg). Les Rémois, qui n’ont gagné qu’une rencontre sur les huit dernières (1-0 dans les arrêts de jeu contre Clermont dimanche), risque de souffrir au Groupama Stadium. Selon moi, la victoire lyonnaise ne fait guère de doute.

Fiabilité : 75 %

