PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1 octobre - Série A - Italie

Notre pronostic: Naples bat le Torino (1.58)

Parmi toutes les options proposées dans cette rubrique, il me semble judicieux de privilégier la victoire de Naples (leader de Série A) contre le Torino (9e), qui vient de perdre trois rencontres lors des quatre dernières journées. En effet, le Napoli, tout comme l'Atalanta (1e ex-aequo), n'a pas encore connu la défaite (cinq victoires et deux nuls) et traverse une période très faste: cinq succès consécutifs toute compétition confondue: 2-1 sur la pelouse de la Lazio, 4-1 contre Liverpool, 1-0 face à la Spezia, 3-0 sur le terrain des Rangers et enfin 2-1 chez le champion en titre, le Milan AC ! En cas de victoire, fort probable, ce soir contre le Torino, les Napolitains prendraient trois longueurs d'avance et mettraient la pression sur l'Atalanta, qui recevra la Fiorentina demain. A 1.58, vous avez ici un bon rapport/risque selon moi. A vous d'en profiter !

Fiabilité : 75 %

