PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 août – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Fenerbahce bat Maribor par au moins deux buts d’écart (1.52)

Fenerbache a certes perdu son buteur, Enner Valencia, mais l’a remplacé par Edin Dzeko, accompagné notamment de Tadic (ex-Ajax) et de Djiku (ex-Strasbourg). Il est logique que les Turcs partent largement favoris face aux Slovènes qui n’ont plus du tout le niveau qui leur avait permis de sortir Lyon à une certaine époque. Le Fener monte en puissance avant le début de son championnat : 0-0 face au Zenit, défaite 3-1 contre l’Etoile Rouge de Belgrade puis victoire 1-0 à Bakou en amical, avant d’exploser la défense des Moldaves du Zimbru au tour précédent (5-0 et 4-0). De son côté, les Slovènes se sont fait très peur. Après le 1-1 du match aller au Luxembourg, Maribor a été à deux doigts de se faire éliminer par Differdange qui menait 3-1 au match retour avant que les locaux n’arrachent finalement une prolongation pour ensuite se qualifier aux tirs au but. Pour toutes ces raisons, large avantage aux Turcs devant leur public !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Twente bat Riga (1.27)

Ballkani bat Lincoln (1.22)

Constanta bat F. Tallinn (1.38)

Lech Poznan bat Trnava (1.43)

Qarabag bat HJK Helsinki (1.32)

Bodo/Glimt bat Yerevean (1.20)

Olympiakos ne perd pas contre Genk (1.33)

Hajduk Split ne perd pas contre le PAOK (1.32)

Steaua ne perd pas contre Nordsjaelland (1.50)

Cote totale des neuf paris sûrs : 19.38

