PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 décembre – Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: Charleroi bat Ostende (1.47)

Direction la Belgique pour cette rubrique ! Charleroi (4e de Jupiler League), accueille Ostende (12e) avec la ferme intention de s’imposer devant son public afin de rester au contact des trois premiers, l’Union Saint-Gilloise, Antwerp et Bruges. Ce n’est pas la relative bonne forme actuelle du RCSC (4 succès et 2 revers en 6 matches) qui m’incite à vous conseiller de parier sur lui mais plutôt la grande méforme des visiteurs. En effet, le KVO vient de perdre cinq fois en six journées et n’a pris qu’une seul petit point sur vingt-et-un possibles lors de ses sept derniers déplacements. A l’aller, Charleroi s’est imposé 3-0 sur les bords de la Mer du Nord. A domicile, ce candidat à l’Europe devrait logiquement confirmer sa supériorité pour vous permettre de passer votre « pari sûr » !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Nantes ne perd pas contre Lens (1.47)

Cologne ne perd pas contre Augsburg (1.20)

Brentford ne perd pas contre Watford (1.32)

La Sampdoria ne perd pas le derby de Gênes (1.37)

Gil Vicente ne perd pas à Paços de Ferreira (1.37)

Cambuur ne perd pas à Tilburg (1.50)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 9.64

