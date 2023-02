PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 février – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Arsenal bat Brentford (1.40)

Malgré ses cinq longueurs d’avance sur Manchester City et un match de retard à disputer, Arsenal, leader de Premier League, n’a pas droit à l’erreur à l’Emirates contre Brentford dans l’optique de la course au titre. Les Gunners doivent réagir vite après la surprenante défaite concédée à Everton. Mais leur bilan à domicile plaide en leur faveur puisqu’ils comptent huit victoires et un nul, face à Newcastle, en neuf matches. Alors même si les Bees (7e) réalisent un très beau parcours, n’ont perdu que trois fois en déplacements et sont invaincus en championnat depuis la reprise (quatre succès et deux nuls), je suis convaincu que Mikel Arteta saura trouver les mots pour les jouerus d'Arsenal prennent les trois points ce samedi.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Marseille ne perd pas à Clermont et moins de 3,5 buts dans le match (1.52)

Le Bayern bat Bochum par au moins deux buts d’écart (1.31)

Fulham ne perd pas contre Nottingham Forest (1.20)

Wolverhampton ne perd pas à Southampton (1.34)

Brighton ne perd pas à Crystal Palace (1.23)

Tottenham ne perd pas à Leicester (1.28)

St Etienne ne perd pas contre Dijon (1.20)

Grenoble ne perd pas contre Pau (1.24)

Le Real bat Al-Hilal (1.22)

Cote totale pour les dix paris sûrs : 12.81

