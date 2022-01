PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 janvier – Liga – Espagne

Notre pronostic : l’Espanyol Barcelone ne perd pas face à Elche (1.22)

La forme de l'Espanyol est très bonne depuis le mois de novembre avec sept victoires et trois défaites. Les Barcelonais sont toujours en lice en Coupe du Roi, se sont bien repris en championnat et pointent à la 11e place du classement avec dix points d'avance sur le premier relégable, Alaves, ainsi que sur leur adversaire du soir, Elche. Le 17e de Liga n'a remporté que trois rencontres depuis le début de saison et n'a pris qu'un seul point lors des trois dernières journées. Je pense donc qu'on peut jouer sur le fait que l'Espanyol ne perde pas ce duel. Un pari idéal pour gonfler un combiné plus large !

Pariez sur Espanyol Barcelone – Elche ici !

Les autres options :

Toulouse bat Nancy (1.49)

Le Sénégal bat le Zimbabwe (1.23)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.24