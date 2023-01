PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : Pau ne perd pas contre Grenoble (1.34) !

L'après Coupe du Monde est difficile à gérer pour les Grenoblois ! Les joueurs de Vincent Hognon ont perdu leurs deux matches de championnat contre QRM et Metz et ils comptent désormais cinq points de retard sur Bordeaux, deuxième. En face, Le Pau n'a pas connu plus de réussité mais les Palois se montrent très performants au Nouste Camp depuis le début de saison : trois victoires et un nul sur les cinq derniers matches à domicile. Dans ces conditions, je vous conseille de miser sur le 1N (Pau qui ne perd pas contre Grenoble), un bon pari sûr à cumuler avec d'autres cotes (1.34) ! Fiabilité : 90%

Autres options :

Saint-Etienne ne perd pas contre Laval (1.23)

Bordeaux ne perd pas à Caen (1.50)

Total des trois paris sûrs : 2.47

