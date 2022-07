PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 juillet – Série A- Brésil

Notre pronostic : l’Atletico Mineiro ne perd pas contre Sao Paulo et moins de 3,5 buts (1.44)

L’Atletico Mineiro est en feu en ce moment avec une série de trois victoires consécutives en championnat et la dernière défaite remonte à neuf rencontres. L’actuel 3e de Série A brésilienne est même parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Copa Libertadores en éliminant Emelec. Cette équipe est donc en pleine confiance et part favorite pour ce duel face à Sao Paulo. Le SPFC est 7e du championnat avec un succès et un nul lors des deux dernières journées. Les Paulistes se sont eux aussi hissés en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs sud-américaine. Cependant je ne les vois pas l’emporter. Je miserais donc sur le 1N avec moins de 3,5 buts pour une cote de 1.44. Un pari qui me paraît sûr et idéal pour gonfler un combiné !

