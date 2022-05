PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 mai – Liga – Espagne

Notre pronostic : Barcelone bat le Celta Vigo (1.37)

Déjà qualifié pour la Ligue des Champions en étant assuré de finir dans le top 4, le FC Barcelone doit maintenant aller chercher la 2e place du championnat derrière le Real Madrid. La saison n’a pas été très bonne pour le Barça qui a mal démarré mais les supporters peuvent être rassurés par le travail de Xavi sur le banc. L’ancien capitaine blaugrana a remis sur les bons rails le train barcelonais pour le relancer et aller chercher une place d’honneur. Je ne vois pas les Barcelonais passer à côté de cette rencontre à domicile alors que le Celta Vigo est 11e et n’a plus rien à jouer. Un pari qui me semble sûr pour une cote de 1.37 !

Pariez sur Barcelone – Celta Vigo ici !

Les autres options :

Liverpool gagne à Aston Villa (1.43)

Les Young Boys Berne bat Saint-Gall (1.49)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.92