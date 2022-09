PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 septembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : Barcelone gagne à Cadix (1.30)

Barcelone poursuit son excellent début de saison. Vainqueurs faciles du Viktoria Plzen en Ligue des Champions (5-1), les Catalans ont désormais inscrit 16 buts au cours de leurs quatre dernières rencontres. Un bilan stratosphérique dû à un très bon recrutement. En effet, Robert Lewandowski compte déjà huit unités à son compteur et peut compter sur ses coéquipiers pour le mettre dans les meilleures dispositions, notamment Ousmane Dembélé qui est étincelant. A l’inverse, Cadix vit un cauchemar. Les Andalous courent toujours après un premier point en Liga et n’ont pas encore inscrit le moindre but, étant la seule écurie dans ce cas de figure. Il leur sera très difficile de tenir face à un tel adversaire. Barcelone devrait s’imposer.

