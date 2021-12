PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 décembre – Série A

Notre pronostic: la Fiorentina bat la Salernitana (1.30)

Avec la Fiorentina, 6e de Série A, c’est tout ou rien: neuf victoires, sept défaites et aucun nul ! Au stade Artemio Franchi, les Florentins se sont imposés cinq fois et chuté seulement contre l’Inter et Naples, deux candidats au titre. De son côté, la Salernitana, lanterne rouge du championnat d’Italie, a perdu douze matches sur seize et n’a par ailleurs pris qu’un seul point sur dix-huit possibles lors de ses six dernières rencontres (1 but inscrit pour 11 encaissés). La forme du moment plaide aussi en faveur de la Fiorentina, qui s’est toujours imposée devant son public face à ce promu depuis plus de vingt ans. Pour toutes ces raisons, je vous conseille donc de parier sur la victoire des « Viola ». Et si vous voulez faire grimper la cote, ajoutez le but de Vlahovic (1.70) comme je vous le suggère dans la rubrique « buteur du jour » ci-dessous.

Fiabilité : 85 %

