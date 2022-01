PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Southampton ne perd pas face à Brentford (1.26)

Les Saints ont eu du mal à Swansea en FA Cup mais, alors qu’ils étaient en infériorité numérique depuis la 30e minute, ils sont allés chercher la qualification en prolongations. Ils n’ont donc perdu qu’une seule fois lors de leurs sept dernières rencontres. C’était sur la pelouse d’Arsenal (3-0). A domicile, Southampton a du mal à gagner : seulement deux succès depuis le début de la saison pour six nuls et une défaite. C’est pourquoi je ne pense pas que le 14e de Premier League va perdre. Brentford est capable de gros coups. Le promu reste sur deux victoires d’affilées face à Aston Villa et en coupe à Port Vale. Cependant, lors des déplacements en championnat c’est compliqué avec une série de cinq rencontres sans gagner. Parier sur le fait que Southampton ne perdra pas me paraît sûr et idéal pour entrer dans un combiné !

