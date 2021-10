PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : l’Allemagne s’impose en Macédoine du Nord par au moins deux buts d’écart (1.50)

Rappelez-vous le 31 mars dernier ! La Macédoine du Nord créait la surprise en Allemagne en s’imposant (1-2). Après l’ouverture du score de Pandev dans le temps additionnel de la première période, Gundogan égalisait pour l’Allemagne peu après l’heure de jeu avant qu’Elmas ne donne la victoire à sa nation à la 85e minute. Une performance remarquable qui mettait en lumière les grosses difficultés de la Mannschaft. Le temps a passé mais les Macédoniens sont quand-même 2e du groupe J avec trois victoires, trois nuls et une seule défaite. L’Allemagne est bien mieux et ne compte qu’un seul revers avec cette déconvenue à l’aller pour six succès. Je pense que cela ne se reproduira pas deux fois. Les Allemands sont prévenus et devraient prendre ce match au sérieux. Je les vois s’imposer par au moins deux buts d’écart, ce qui me paraît plutôt sûr.

