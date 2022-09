PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : Nice ne perd pas à Ajaccio (1.32)

C'est le match d'après pour l'OGC Nice. Alors qu'il jouait sa première rencontre en Ligue Europa face à Cologne, l'événement a été marqué par les affrontements entre supporters. Un fait qui a poussé le football au second plan, faisant réagir l'ensemble des instances européennes. Les Aiglons devront rester lucides aujourd'hui et se concentrer uniquement sur le jeu. Et Ajaccio peut être l'adversaire idéal. Les joueurs d'Olivier Pantaloni courent toujours après leur première victoire en championnat, ne comptant qu'un seul petit point en six rencontres. Restant sur quatre revers d'affilée, le moral est au plus bas dans les rangs ajacciens. Nice devrait ainsi assurer l'essentiel pour repartir au moins avec le match nul.

