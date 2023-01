PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 janvier - Coupe d'Italie

Notre pronostic: la Fiorentina bat la Sampdoria (1.48)

Déjà vainqueur 2-0 le 6 novembre dernier à Gênes en championnat, la Fiorentina part logiquement favorite à domicile en 1/8 de finale de la Coupe d'Italie face à la Sampdoria. Les Génois (9e de Série A), se trouve actuellement dans une bonne dynamique avec quatre succès, un nul et une défaite sur les six dernières rencontres alors que la Samp reste sur cinq revers en six matches. Les "Doriani" sont plus préoccupés par un éventuel maintien que par un parcours en Coupe d'Italie. Pour toutes ces raisons, il me paraît logique de faire confiance aux Florentins devant leur public à 1.48.

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

La Roma bat le Genoa (1.44)

Fulham ne perd pas contre Chelsea (1.66)

L'Union Saint-Gilloise ne perd pas contre La Gantoise (1.29)

Barcelone ne perd pas contre le Betis et moins de 4,5 buts dans le match (1.36)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 6.20

