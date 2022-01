PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : West Ham s’impose face à Norwich (1.30)

Victoire obligatoire pour West Ham ! Les Hammers ont une occasion en or de retrouver les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Après avoir connu une longue période compliquée, avec notamment une seule victoire en sept rencontres de championnat, les joueurs de David Moyes se sont très bien repris depuis et restent sur trois succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Et quoi de mieux pour enchaîner que de recevoir la lanterne rouge sur sa pelouse ? Norwich reste, en effet, sur sept matches sans victoire en Premier League, dont cinq défaites consécutives. Pire attaque et pire défense du championnat, les Seagles vont avoir beaucoup de mal à se maintenir cette saison. Je ne les vois pas repartir de Londres avec ne serait-ce qu'un point. Je vous propose donc de miser sur la victoire de West Ham (1.30).

