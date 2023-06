PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 juin – Amical

Notre pronostic : l’Allemagne bat l’Ukraine (1.31)

A un an d’un Euro qu’elle jouera à domicile, l’Allemagne est en quête de confiance. En effet, la Mannschaft ne parvient pas à enchaîner les bons résultats depuis plus d’un an et sort d’une nouvelle déception en Coupe du Monde. Hansi Flick peut tout de même compter sur un effectif globalement fourni et sur un secteur offensif composé de plusieurs bons éléments. Ce match amical à domicile face à l’Ukraine doit donc permettre aux Allemands de se mettre bien en jambe avant d’affronter la Pologne et la Colombie ce mois-ci. Les Ukrainiens perdent globalement peu mais restent en difficultés face aux meilleures nations du continent, comme en témoigne leur défaite en Angleterre au mois de mars (0-2). Au cours d’une rencontre qui pourrait être peu prolifique, l’Allemagne devrait s’imposer.

Les autres options :

River Plate ne perd pas sur la pelouse de Banfield et moins de 4,5 buts dans le match (1.21)

Les Newell’s Old Boys ne perdent pas face à l’Union Santa Fe (1.20)

San Lorenzo ne perd pas face à Central Cordoba et plus de 0,5 but dans le match (1.32)

