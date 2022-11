PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Clermont (1.43)

Avec quatre victoires d’affilée, le Racing Club de Lens a une belle occasion de réaliser la passe de cinq et de conclure cette première partie de championnat avec un bon matelas d’avance sur le 3e. Les Lensois ont déjà cinq points d’avance sur Rennes et six sur les autres poursuivants. Un autre résultat que la victoire ce soir n’est pas envisageable. Attention tout de même au Clermont Foot qui est 10e mais a du mal à avancer avec trois nuls et une défaite lors des quatre dernières journées. Les Clermontois ont quand même pris un point à Monaco. Mais Lens est dans une forme olympique et je pense que les Sang-et-Or vont s’imposer sans sourciller pour une cote de 1.43 !

